Comeback nach Fehlstart: Sturm holt Remis im Test gegen PSG

Sturm Graz hat in einem Testspiel gegen Paris Saint-Germain einen Achtungserfolg erzielt. Die Steirer erreichten vor über 20.000 Zuschauern in Klagenfurt gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain ein 2:2 (2:2). Amady Camara (15.) und Otar Kiteishvili (43.) glichen einen frühen Rückstand durch Ibrahim Mbaye (9.) und Carlos Soler (12.) aus.

Österreichs Doublegewinner startete praktisch in Bestbesetzung, nur Goalie Kjell Scherpen und der angeschlagene Lovro Zvonarek waren in Graz geblieben. Der im Sommer verpflichtete Daniil Chudjakow stand im Tor und war schon nach knapp drei Minuten erstmals geschlagen, doch Emanuel Aiwu klärte einen Abschluss von Randal Kolo Muani vor der Linie.

Vier Minuten danach ließ Chudjakow einen Schuss des 16-jährigen Mbaye aus spitzem Winkel passieren. Soler erhöhte wenig später nach Zuspiel von Kolo Muani auf 2:0 für die Franzosen.

Camara verkürzt nach PSG-Patzer

Sturm kam dank Camara heran, der Stürmer profitierte von einem schweren Patzer des 17-jährigen Verteidigers Younes El-Hannach. Der Ausgleich gelang Kiteishvili mit einem sehenswerten Schuss von der Sechzehnergrenze ins lange Eck. Zur Pause tauschte Sturm alle Feldspieler, PSG-Trainer Luis Enrique ging etwas zurückhaltender mit Wechseln um.

Tore bekamen die Zuschauer bei im Finish regnerischen Bedingungen nicht mehr zu sehen, dafür den einen oder anderen PSG-Star wie Kolo Muani, Soler, Marco Asensio und Warren Zaïre-Emery.

Dementsprechend groß war die Zufriedenheit der Fans – ebenso wie jene von Sturms Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich, der im ORF-Interview berichtete: „Wir werden wirtschaftlich positiv aus diesem Testspiel rauskommen.“

Ein weiterer Pluspunkt für die Steirer war der Erkenntnisgewinn in puncto Organisation, müssen sie doch ihre Champions-League-Partien ab Herbst im Wörthersee-Stadion austragen.

Zum Durchklicken: Die besten Bilder zum Spiel

Am Sonntag geht es für Sturm in der Liga gegen den TSV Hartberg weiter. Im Steirer-Duell will der Meister nach der Auftaktniederlage gegen Rapid die ersten Punkte der neuen Saison einfahren.

Sturm gegen Hartberg am Sonntag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Mehr Informationen in Kürze!

Bild: GEPA