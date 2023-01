via

via Sky Sport Austria

David Alaba steht bei Real Madrid vor dem Comeback.

Nach seiner am 7. Jänner gegen Villarreal erlittenen Wadenverletzung wurde der ÖFB-Legionär in den Kader des spanischen Fußball-Rekordmeisters für das Viertelfinale der Copa del Rey am Donnerstag im Estadio Bernabeu gegen Atletico Madrid nominiert.

(APA)

Beitragsbild: Imago