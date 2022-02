Comeback von Del Potro auf ATP-Tour

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Weltranglisten-Dritte und Tennis-US-Open-Sieger Juan Martin Del Potro kehrt kommende Woche in Buenos Aires auf die ATP-Tour zurück.

Der 33-jährige Argentinier spielte zuletzt im Sommer 2019 beim Londoner Rasenturnier im Queen’s Club. Seither musste er sich viermal am rechten Knie operieren lassen. „Das wird ganz speziell werden, wieder auf der Tour zu sein. Ich habe so viel Arbeit und Mühen da reingesteckt“, erklärte Del Potro in einem Statement.

Nach dem Turnier in Buenos Aires dürfte der Südamerikaner auch das Sandplatzturnier in Rio de Janeiro bestreiten. In der brasilianischen Metropole hatte er 2016 die Olympia-Silbermedaille im Einzel gewonnen.

(APA)

Beitragsbild: Imago