Comeback von Roglic und Evenepoel bei Dauphine

Beim Criterium du Dauphine versammeln sich ab Sonntag wieder viele Topradprofis zum letzten großen Kräftemessen vor der Tour de France.

Besonders im Fokus stehen an den acht Renntagen Primoz Roglic und Remco Evenepoel, die nach ihrem Sturzverletzungs-Aus bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April ins Renngeschehen zurückkehren. Der in Spanien mit noch schwereren Verletzungen ausgeschiedene Tour- und Dauphine-Titelverteidiger Jonas Vingegaard fehlt hingegen weiterhin.

Der zweite große Abwesende neben Vingegaard ist Giro-Dominator Tadej Pogacar. Der Slowene ruht sich nach seiner eindrucksvollen Italien-Rundfahrtpremiere kurz aus, um anschließend die finale Vorbereitung auf die am 29. Juni beginnende Tour anzugehen. Die Teilnahme von Vingegaard an der Frankreich-Rundfahrt ist hingegen ungewiss, der Däne ist mittlerweile aber wieder ins Bergtraining einstiegen.

Österreicher in Helferrollen

Die spanischen Youngsters Carlos Rodríguez (Ineos) und Juan Ayuso (UAE) sowie Vuelta-Gewinner Sepp Kuss (Visma) treten zur Dauphine ausgeruht und in Topform an. Auch der im Baskenland mit Prellungen noch glimpflich davongekommene Bora-Kapitän Roglic sollte wieder zu alter Stärke zurückgefunden haben. Ex-Weltmeister Evenepoel sieht sich hingegen nach seiner Schlüsselbeinbruch-Zwangspause noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und gab sich zurückhaltend was seine Siegchancen betrifft.

In Helferrollen sind mehrere Österreicher wie Gregor Mühlberger (Movistar) und Rainer Kepplinger (Bahrain) im Einsatz. Letzterer hat erst vor wenigen Tagen mit dem Giro sein Debüt bei einer Dreiwochen-Rundfahrt beendet. Felix Gall fährt als einer von wenigen der fitten Tour-Spitzenplatzaspiranten nicht die Dauphine. Der Osttiroler holt sich den letzten Feinschliff vor seinem Saisonhöhepunkt wie Egan Bernal oder Olympiasieger Richard Carapaz bei der Tour de Suisse, die am 9. Juni beginnt.

