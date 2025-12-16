Comeback von ter Stegen: Barca müht sich im Cup weiter

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat beim FC Barcelona ein halbes Jahr vor der WM ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Mit dem 33-Jährigen im Tor zog Barca trotz großer Probleme durch ein 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara ins Achtelfinale des spanischen Pokals ein.

Kapitän Ter Stegen hatte gegen den auf Defensive bedachten Außenseiter wenig zu tun und wurde erst in der 79. Minute erstmals ernsthaft geprüft. Kurz zuvor hatte Andreas Christensen (76.), wie ter Stegen einst bei Borussia Mönchengladbach, den Favoriten per Kopf erlöst. Marcus Rashford besorgte den Endstand (90.).

Barca tat sich ohne zahlreiche Topstars wie Pedri, Ferran Torres, Raphinha (alle Bank) oder Robert Lewandowski (Tribüne) in der Startelf schwer. Rashford (52.) vergab die beste Chance.

Trainer Hansi Flick schonte bei der Pflichtaufgabe auch seinen Stammtorwart Joan García und setzte erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen.

(SID)/Bild: Imago