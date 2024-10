Comeback? Vonn soll sich nach Knie-OP „unglaublich“ fühlen

Die Ski-Ambitionen des Ex-US-Ski-Asses Lindsey Vonn sind aus ihrem Umfeld bestätigt worden, aber nicht die um die Rückkehr in den Weltcup.

Laut einem Vertrauten fühle sie sich nach dem Erhalt eines Kniegelenks im Frühjahr „unglaublich“. Die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin habe sich gut vom Eingriff erholt, erhielt fürs Skifahren grünes Licht und sei auf dem Weg zurück, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ob sie wieder Rennen fahren werde, sei aber unklar.

Zuletzt war Vonn beim Training auf dem Rettenbachgletscher in Sölden gesehen worden, wo nächste Woche die ersten Weltcup-Rennen anstehen. Der österreichische Abfahrtstrainer Sepp Brunner wurde in der Schweizer Zeitung Blick zitiert, dass er Vonn dabei beobachtet habe, wie sie „in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert“ habe. Die frühere Speed-Dominatorin feierte 82 Weltcup-Erfolge, und bestritt im Februar 2019 bei den Weltmeisterschaften in Åre in Schweden ihr bisher letztes Rennen. Vonn wird am Freitag ihren 40. Geburtstag feiern.

(APA/Reuters) / Artikelbild: GEPA