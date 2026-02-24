Wo und wann wird gelost, welche Paarungen sind möglich? Alle Infos zur Auslosung der Conference League (live zu sehen auf Sky).

Die Auslosung des Achtelfinales der UEFA Conference League 2025/26 findet Ende Februar statt. Alle Infos zur Übertragung von Sky Sport gibt es hier.

Am 27. Februar werden die Achtelfinal- Begegnungen ausgelost. Die nach der Ligaphase auf Platz 1-8 platzierten Mannschaften haben bereits ein sicheres Ticket fürs Achtelfinale, die Teams von Platz 9-24 kämpfen in den Playoffs um die restlichen acht Achtelfinalplätze. Die Playoff-Paarungen finden sich weiter unten im Artikel.

Österreichs einziger Vertreter, der SK Rapid, scheiterte bereits in der Ligaphase als 36. und damit Letzter der Ligaphase deutlich. Damit sind die Hütteldorfer nicht teil der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Freitag.

Alle Infos zur Auslosung, den Teams und den Spieltagen gibt es hier.

Wann und wo ist die Auslosung des Achtelfinales der Conference League 2025/26?

Die Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar um 14 Uhr statt.