Logout
Alle Infos zur Auslosung der Conference League
UEFA Conference League

Conference League Achtelfinale: Alle Infos zur Auslosung, Uhrzeit & Live‑Übertragung

Wo und wann wird gelost, welche Paarungen sind möglich? Alle Infos zur Auslosung der Conference League (live zu sehen auf Sky). 

Die Auslosung des Achtelfinales der UEFA Conference League 2025/26 findet Ende Februar statt. Alle Infos zur Übertragung von Sky Sport gibt es hier.

Am 27. Februar werden die Achtelfinal- Begegnungen ausgelost. Die nach der Ligaphase auf Platz 1-8 platzierten Mannschaften haben bereits ein sicheres Ticket fürs Achtelfinale, die Teams von Platz 9-24 kämpfen in den Playoffs um die restlichen acht Achtelfinalplätze. Die Playoff-Paarungen finden sich weiter unten im Artikel.

Österreichs einziger Vertreter, der SK Rapid, scheiterte bereits in der Ligaphase als 36. und damit Letzter der Ligaphase deutlich. Damit sind die Hütteldorfer nicht teil der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Freitag.

Alle Infos zur Auslosung, den Teams und den Spieltagen gibt es hier.

Wann und wo ist die Auslosung des Achtelfinales der Conference League 2025/26?

Die Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar um 14 Uhr statt.

Wo findet die Auslosung der UEFA Conference League 25/26 statt?

Das Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz ist wie gewohnt der Austragungsort für die Auslosung.

Wo wird die Auslosung übertragen?

Sky Sport überträgt die Ziehung LIVE im kostenlosen Stream hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1. Die Auslosung beginnt um 14:00 Uhr, im Anschluss an die Achtelfinal-Auslosung der Europa League, die Sky ebenfalls überträgt.

LIVESTREAM – Auslosung: UEFA Conference League – Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale

Werbung

Bild: Imago