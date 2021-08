Conference League Play-off: Gegner von LASK und Rapid ausgelost

via

Am Montag wurde in Nyon das Play Off für die UEFA Conference League ausgelost.

Conference League – Qualifikation – Play-off:

Sieger LASK/Vojvodina Novi Sad – Verlierer Galatasaray Istanbul/St. Johnstone

Sieger Slask Wroclaw/Hapoel Beer-Sheva – Verlierer Rapid Wien/Anorthosis Famagusta

Spieltermine: 19. und 26. August. Die Sieger steigen in die Gruppenphase der Conference League auf.

