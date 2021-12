Conference League: Play-off SK Rapid gegen Tottenham oder Vitesse Arnheim live bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Das Hin- und Rückspiel des SK Rapid im Play-off der K.-o.-Runde der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Die Highlights des Play-offs der UEFA Europa League: Yusuf Demir mit Barcelona gegen SSC Napoli und Erling Haaland mit dem BVB gegen die Glasgow Rangers live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt alle Matches der UEFA Europa League & der UEFA Europa Conference League live – Die Top-Hits des Abends linear und alle weiteren Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Sky Sport Austria überträgt die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Alle Play-off-Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele der beiden Wettbewerbe für Sky Kund:innen live – entweder linear oder im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/. In den K.o.-Spielen der UEFA Europa League sind zahlreiche Fußball-Schwergewichte zu finden. Der FC Barcelona mit Österreichs Ausnahmetalent Yusuf Demir trifft auf SSC Napoli. Das Hin- und Rückspiel ist live bei Sky Sport Austria zu sehen. Auch die ehemalige Salzburger Tormaschine Erling Haaland geht in der Europa League auf Titeljagd. Der Norweger muss mit Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers ran. Beide Matches können Fans live bei Sky Sport Austria verfolgen. Zudem kommen die Seher:innen in der gewohnt hochwertigen Vor- und Nachberichterstattung mit aufschlussreichen Analysen, spannenden Hintergrundgeschichten und packende Zusammenfassungen auf Sky Sport Austria weiterhin voll auf ihre Kosten.

Sky sichert sich auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase und der beiden Finalspiele. Sky erwirbt die Rechte an 282 Live-Spielen, davon 252 Spiele exklusiv. Sky zeigt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Über die Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem umfassenden Angebot im Abo-TV werden somit für alle Fußball-Fans in Österreich via skysportaustria.at und den Sky Social-Media-Kanälen Spielzusammenfassungen und – szenen der drei UEFA Klub-Wettbewerbe zu sehen sein.

Bild: GEPA