Conference-League-Quali: Auf Rapid wartet Estland-Reise

Der SK Rapid kennt nun seinen Gegner in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Johannes Hoff Thorup trifft auf Paide Linnameeskond aus Estland.

Paide setze sich in der zweiten Quali-Runde nach einem 1:1 im Rückspiel gegen den Zira FK aus Aserbaidschan knapp mit einem Gesamtscore von 2:1 durch.

Rapid fixierte bereits am Mittwochabend mit einem 6:2-Heimerfolg (Gesamtscore 9:3) gegen den andorranischen Klub FC Santa Coloma den Einzug in die nächste Runde.

Die geplanten Spieltermine sind der 6. und 13. August, wobei es hier noch zu Abweichungen kommen kann.

Danach müssten die Hütteldofer noch die Playoffs überstehen, um in die Ligaphase einzuziehen.