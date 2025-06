Conference-League-Quali: Rapid und Austria kennen Auftaktgegner

In der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League bekommt es Austria Wien mit dem georgischen Zweitligisten Spaeri Tiflis zu tun, Rapid trifft auf den Sieger des Erstrundenduells zwischen Decic Tuzi aus Montenegro und Sileks Kratovo aus Nordmazedonien.

Die Austria bestreitet das erste Spiel am 24. Juli zu Hause, Rapid hat im Rückspiel am 31. Juli Heimvorteil.

Spaeri ist in der georgischen Ganzjahresmeisterschaft überlegener Tabellenführer der zweiten Liga, das Ticket für den Europacup holte sich der Club aus der Hauptstadt durch den Cupsieg 2024. Der Rapid-Gegner wird in den Spielen am 10. und 17. Juli ermittelt. Decic war Meister 2024, ist aktueller Cupsieger und schloss die abgelaufene Meisterschaft auf Rang vier ab. Sileks ist Vizemeister von Nordmazedonien.

