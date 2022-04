Conference League: Video-Assistent ab Halbfinale im Einsatz

In der Conference League kommt in dieser Saison ab dem Halbfinale der Video-Assistent zum Einsatz. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit. Auch im Finale am 25. Mai in Tirana/Albanien wird die Technik genutzt. Ein möglicher Einsatz in früheren Phasen des Wettbewerbs ab der kommenden Saison wird derzeit geprüft.

In den beiden Halbfinals treffen Feyenoord Rotterdam und Olympique Marseille, sowie Leicester City und die AS Rom aufeinander. Die Hinspiele finden am 28. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 5. Mai. Alle Spiele der Europa Conference League seht ihr live auf Sky.

(SID)

Bild: Imago