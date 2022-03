Conference League vs. Bundesliga: Der LASK und seine zwei Gesichter

Der LASK trifft am heutigen Donnerstagabend in der UEFA Europa Conference League im Achtelfinal-Hinspiel auswärts auf Slavia Prag (ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky-X Traumpass kannst du die Partie live streamen).

Die Mannschaft von Trainer Andreas Wieland zeigt in dieser Saison bisher zwei Gesichter: International ist man in der Conference League mit starken Leistungen in der Gruppenphase (5 Siege, 1 Remis) in die K.O.-Phase aufgestiegen. In der ADMIRAL Bundesliga hat man jedoch den Sprung in die Meistergruppe verpasst.