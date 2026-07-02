Conte vor Comeback als Italien-Teamchef

Die Rückkehr von Antonio Conte als italienischer Fußball-Nationaltrainer ist offenbar nur noch Formsache.

Der neue Verbandschef Giovanni Malagò hat sich laut Medienberichten mit dem 56-Jährigen auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Conte hatte seinen Vertrag bei Vizemeister SSC Neapel zuletzt aufgelöst, um die Leitung der „Azzurri“ zu übernehmen.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport soll er in den vier Jahren insgesamt rund 16 Millionen Euro verdienen. Der ehemalige Nationalspieler hatte Italien bereits von 2014 bis 2016 betreut. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte er das Team ins Viertelfinale geführt, das gegen Deutschland im Elfmeterschießen verloren ging.

WM 2030 als Pflicht für Conte

Contes wichtigste Aufgabe wird es, Italien zur WM 2030 zu führen. Der viermalige Weltmeister war zuletzt dreimal in Folge in der Qualifikation gescheitert.

Mit Neapel hatte Conte 2025 die Meisterschaft in Italien gewonnen. Als möglicher Nachfolger beim süditalienischen Klub wird Massimiliano Allegri gehandelt, der frühere Trainer der AC Mailand.