ContraCR7: Atletico-Fans mit Online-Protest gegen Ronaldo-Transfer

via Sky Sport Austria

Die Pläne von Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo zu verpflichten, haben bei den Fans des spanischen Klubs einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Ronaldo, der von 2009 bis 2018 bei Erzfeind Real Madrid spielte, ist für die Anhänger der Rojiblancos ein rotes Tuch. Unter dem Hashtag #ContraCR7 machten die Fans ihrem Ärger auf den Social Media Plattformen Luft.

„Ein Clown, der alles repräsentiert, was Atleti nicht ist. Es würde die Stimmung in der Kabine, bei den Fans und im gesamten Umfeld zerstören“, schreibt beispielsweise ein User auf Twitter. Der Hashtag ging in Spanien schnell viral.

Griezmann soll abgegeben werden

Wie die Times berichtet hatte, will Atletico Madrid den abwanderungswilligen Superstar von Manchester United verpflichten. Allerdings muss Atletico erst finanziellen Spielraum für Ablöse und Gehalt Ronaldos schaffen.

Zu diesem Zweck soll Stürmerstar Antoine Griezmann abgegeben werden. Der Franzose ist zwar derzeit vom FC Barcelona nur ausgeliehen, aber ab Sommer 2023 würde eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro fällig werden.

