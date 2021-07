Copa America: Brasilien und Peru ziehen ins Halbfinale ein

Peru und Titelverteidiger Brasilien stehen im Halbfinale der Copa América. Die brasilianische “Seleção” um Superstar und Rückkehrer Neymar besiegte Chile in einer umkämpften Viertelfinalpartie im Estádio Nilton Santos in Rio de Janeiro am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte die peruanische Fußball-Nationalelf im ersten Viertelfinalspiel in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia Paraguay im Elferschießen eliminiert. Nach 120 Minuten war es 3:3 (2:1) gestanden.

Für Brasilien traf Lucas Paquetá nach feinen Zusammenspiel mit Neymar praktisch direkt nach Wiederanpfiff. Gabriel Jesús sah nur eine Minute später nach gefährlich hohem Bein gegen Chiles Eugenio Mena die Rote Karte. Chile, das mit dem genesenen Star Alexis Sánchez begann, spielte gut organisiert und hatte viel Ballbesitz. Ein Treffer von Eduardo Vargas für den Südamerikameister von 2015 und 2016 wurde nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt.

Brasilien trifft im Halbfinale nun auf Perus Auswahl – den Finalgegner von 2019, der in einem emotionsgeladenen ersten Viertelfinale mit zwei Hinausstellungen Paraguay im Elfmeterschießen besiegt hatte. Nach 120 Minuten war es 3:3 (2:1) gestanden. Die Tore für Peru in der regulären Spielzeit erzielten Gianluca Lapadula in der 20. und 39. Minute sowie Yoshimar Yotún (80.). Verteidiger Gustavo Gómez, der Ende der ersten Halbzeit nach der zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen wurde, hatte Paraguay in Führung gebracht (10.). Júnior Alonso glich für die Albirroja zwischenzeitlich zum 2:2 (53.) aus, Cristiano Ávalos zum 3:3 (88.).

Der Feldverweis für den Peruaner André Carrillo (83.) gab Paraguay zudem Schwung. Im Elfmeterschießen hielt Perus Torhüter Pedro Gallese jedoch den Strafstoß von Alberto Espínola – und Miguel Trauco versenkte schließlich den entscheidenden Elfmeter (4:3) für den Andenstaat.

Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen. In Kolumbien kommt es seit Wochen zu blutigen Protesten gegen die Regierung, Argentinien wurde von der zweiten Welle der Corona-Pandemie hart getroffen. Aus diesen Gründen verlegte der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol die Südamerikameisterschaft nach Brasilien, was zu breiter Kritik führte. In Brasilien haben sich mehr als 18,6 Millionen der 210 Millionen Landesbewohner mit dem Coronavirus infiziert, fast 522.000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Auch andere Wettbewerbe wie die brasilianische Fußballmeisterschaft werden ausgetragen, die Copa América findet ohne Publikum statt. Nach Angaben von Conmebol wurden bisher mindestens 166 Corona-Infektionen festgestellt – die meisten davon bei logistischem Hilfspersonal.

(APA)

Bild: Imago