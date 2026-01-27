Coppa Italia: Como wirft Fiorentina raus

Die Fiorentina scheitert im italienischen Pokal-Achtelfinale gegen Ligarivale Como 1907 mit 1:3 (1:1).

Roberto Piccoli (7.) brachte die Fiorentina in Führung. Doch Sergi Roberto (20.), Nico Paz (60.) und Álvaro Morata (90.+1) drehten die Partie.

Bei Como, das von Cesc Fàbregas trainiert wird, spielte Ex-Rapid-Spieler Nicolas Kühn durch, er gab die Vorlage zum Treffer von Morata.

In der Liga hat sich die Fiorentina nach einem ernüchternden Saisonstart wieder etwas erholt. Mit 17 Punkten aus 22 Spielen belegt das Team von Trainer Paolo Vanoli Platz 18, Rang 17 und damit das rettende Ufer ist nur einen Zähler entfernt. Como ist Sechster.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago