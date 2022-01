Coppa Italia: Inter nur mit Mühe weiter

Inter Mailand müht sich nach 120 Minuten gegen Empoli ins Viertelfinale der Coppa Italia. Sassuolo besiegt Cagliari knapp mit 1:0.

Mit einem 3:2 nach Verlängerung gewinnt Italiens Tabellenführer Inter das Achtelfinalspiel. Bereits in der 13. Minute traf Alexis Sanchez, der in der 5. Minute für den verletzten Joaquin Correa in die Partie kam.

Jedoch drehte Empoli die Partie. Nedim Bajrami (61.) und ein Eigentor von Andrei Radu in der 76. Minute ließen die Mailänder zittern, ehe in der Nachspielzeit Andrea Ranocchia (91.) Inter in die Verlängerung schoss.

Die „Nerazzurri“ schrammten knapp an einer Niederlage vorbei, doch Stefano Sensi machte mit seinem Treffer in der 104. Minute den 3:2 Siegtreffer.

Sassuolo ebenfalls weiter

Abdou Harroui schoss Sassuolo in einer abwechslungsreichen Partie bereits in der 18. Minute ins Viertelfinale. Ein Treffer von Cagliari-Spieler Leonardo Pavoletti wurde in der 62. Minute per Videoschiedsrichter aberkannt.

Damit trifft Sassuolo im Viertelfinale auf Juventus Turin, Inter trifft auf den Sieger des Spiels AS Rom gegen Lecce.

Bild: Imago