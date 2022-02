Coppa Italia: Juve dank Vlahovic im Halbfinale

via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Juventus Turin steht im Halbfinale des italienischen Fußball-Pokals. Der Rekordmeister besiegte im Viertelfinale US Sassuolo Calcio mit 2:1 (1:1) und trifft nun auf die AC Florenz.

Für die späte Entscheidung sorgte ein abgefälschter Schuss von Neuzugang Dusan Vlahovic (88.), der offiziell als Eigentor von Ruan gewertet wurde. Paulo Dybala (3.) hatte gleich den perfekten Start für Juve gesichert, Hamed Junior Traore (24.) glich jedoch aus.

Florenz war zuvor durch ein 3:2 (1:1) bei Atalanta Bergamo in die Vorschlussrunde eingezogen, trotz Schlussphase in Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Lucas Martinez Quarta (79.). Das andere Coppa-Halbfinale bestreiten am 2. März und 20. April die Stadtrivalen Inter und AC Mailand.

(SID) / Bild: Imago