Corona-positiv: Freiburg-Coach Streich fehlt gegen Nantes

Die Profis des deutschen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg müssen am Donnerstag in der Europa League ohne ihren Trainer Christian Streich auskommen. Der 57-Jährige wurde am Tag vor der Partie gegen den französischen Erstligisten FC Nantes (ab 20.50 Uhr im LIVESTREAM auf skysportaustria.at/streaming) positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Bundesliga-Zweite aus dem Breisgau hat seine bisherigen beiden Europacupspiele gegen Qarabag Agdam (2:1) und bei Olympiakos Piräus (3:0) gewonnen.

Kölns Uth vor Comeback

Mark Uth steht nach seiner Schambein-Operation vor dem Comeback beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. „Er wird wieder im Kader sein und wenn alles normal läuft, auch zum Einsatz kommen“, sagte Trainer Steffen Baumgart über den Offensivspieler vor dem Conference-League-Spiel gegen Partizan Belgrad am Donnerstag (ab 20.50 Uhr im LIVESTREAM auf skysportaustria.at/streaming).

Jan Thielmann fehlt derweil weiterhin wegen eines Virus-Infekts und wird auch das Derby bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr) verpassen. Zudem muss Baumgart auf Jeff Chabot, Tim Lemperle, Sebastian Andersson, Dimitrios Limnios und Matze Olesen verzichten.

Mit einem Sieg würde Tabellenführer Köln einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. „Wir schauen jetzt nicht unbedingt auf die Mannschaften, die hinter uns sind. Wir wollen unser Ding durchziehen und dann auch den Gruppensieg holen“, sagte Uth. Baumgart kündigte gegenüber dem Ligasieg gegen Borussia Dortmund (3:2) „Veränderungen in der Startelf“ an.

