Corona-Regeln missachtet: Geldstrafe für Bayerns Boateng

Ex-Weltmeister Jerome Boateng ist vom FC Bayern München mit einer Geldstrafe in ungenannter Höhe belegt worden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestrafte den Verteidiger, weil er sich trotz der geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen von seinem Wohnort entfernt hatte. Wie der Club am Mittwochabend mitteilte, habe der 31-Jährige am Dienstag ohne Genehmigung des Vereins München verlassen.

Den Betrag wird der Club nun Münchner Krankenhäusern spenden.

