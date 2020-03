Coronavirus: Dortmund-Kapitän Reus spendet halbe Million Euro

View this post on Instagram

Unterstützt Eure Heimatstadt. Helft Euren Mitmenschen! 🤝

Es geht aktuell nur gemeinsam! Deshalb rufen @scarlettgartmann und ich die Initiative @helpyourhometown ins Leben, um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen.

Es gibt viele kleine und alteingesessene Betriebe, Frisöre und Gaststätten, die sich schon unter normalen Umständen schwer halten können. Aber gerade diese kleinen Läden machen jede Stadt einzigartig. Es sind so viele Schicksale, die uns jetzt schon erreicht haben und hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben.

Seid solidarisch, unterstützt Eure Mitmenschen und seid füreinander da. #Corona gibt uns allen die Chance als Gemeinschaft in einer schnelllebigen Zeit wieder enger zusammenzurücken. Wir hoffen, dass wir noch weitere Personen für die Aktion gewinnen können, die ebenfalls ihre Heimatstadt unterstützen wollen.

Euer Marco