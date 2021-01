Costa-Ersatz: Atletico Madrid wohl kurz vor Stürmer-Deal

via

Wie die spanische Zeitung “Marca” berichtet steht Moussa Dembele unmittelbar vor einem Wechsel von Olympique Lyon zu Atletico Madrid. Er soll zunächst ausgeliehen werden und Diego Costa ersetzen, der erst kürzlich seinen Vertrag auflöste.

Zwar hätten die Franzosen Berichten von Foot Mercato aus Frankreich zufolge ein Leih-Angebot inklusive Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro für ihren Stürmer vor Kurzem abgelehnt.

Dennoch sei man bei Atletico zuversichtlich und Trainer Diego Simeone sei überzeugt davon, dass der 24-Jährige nach Madrid kommen möchte und wird.

Aber sie sind nicht die einzigen Interessenten an Dembele. Auch West Ham United, auf der Suche nach einem Haller-Ersatz, will den Franzosen. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2023.

