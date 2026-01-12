Coupe de France: Lokalrivale wirft PSG raus

Das erfolgsverwöhnte Starensemble von Paris Saint-Germain ist im französischen Fußball-Cup krachend gescheitert – und das gegen den Lokalrivalen FC Paris.

Der Champions-League-Sieger unterlag im Sechzehntelfinale im Prinzenpark mit 0:1 (0:0). Acht Tage zuvor hatte sich PSG im Ligaduell mit dem Nachbarn, dessen Stadion nur 44 Meter Luftlinie entfernt ist, noch durchgesetzt.

Diesmal hatte der „kleine“ Pariser Klub dank Jonathan Ikone (74.) das bessere Ende für sich. Bei PSG kamen im zweiten Durchgang unter anderem Weltfußballer Ousmane Dembelé und Desiré Doué zum Einsatz, doch für Torgefahr konnten auch die Stars nicht sorgen.

In den vergangenen beiden Jahren hatte PSG den Cup gewonnen.

