Covid-Infektion im Dezember? Djokovic könnte nun doch einreisen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich laut Angaben seiner Anwälte im vergangenen Monat mit Covid-19 angesteckt. Der serbische Tennisstar hätte demnach über eine schriftliche Genehmigung der australischen Einwanderungsbehörde verfügt, bevor er mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung von den Impfvorschriften in das Land reiste, lautet die Argumentation in der gerichtlichen Eingabe vom Samstag. Sein positives Testergebnis ist mit 16. Dezember datiert.

Der offensichtlich nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic befindet sich nach seinem Visums-Entzug bei der Einreise nach Australien in einem Hotel für Ausreisepflichtige. Am Montag soll eine gerichtliche Anhörung stattfinden. Seine Covid-Infektion im Dezember sei laut Angaben seiner Anwälte symptomlos verlaufen.

Djokovic, ein ausgesprochener Kritiker der Impfpflicht, hat seinen eigenen Impfstatus nie offengelegt. Er bekämpft die Annullierung seines Visums vor dem australischen Bundesgericht. Der 34-Jährige hofft, bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open sein 21. Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Er wäre damit alleiniger Rekordhalter.

Trotzdem ungewiss, ob Info zur zweiten Infektion stimmt

Ob Djokovic nun wirklich am 16. Dezember positiv getestet worden ist, steht noch nicht klar. Denn nur einen Tag später, am 17. Dezember, erhielt der Serbe eine eigene Briefmarke, die er persönlich bei einem Pressetermin angenommen hat. Sollte er wirklich Tags zuvor einen positiven Test erhalten haben, hätte sich Djokovic in Quarantäne begeben müssen. Damit hätte der Tennisweltranglisten-Erste gegen Corona-Richtlinien verstoßen.

