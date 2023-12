Cowboys bleiben mit Sieg gegen Seahawks an Eagles dran

Die Dallas Cowboys haben in der NFL einen wichtigen Heimsieg gegen die Seattle Seahawks gefeiert und den Kontakt zu Spitzenreiter Philadelphia Eagles gehalten. In einer spannenden Partie gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 41:35 und verbuchte damit den neunten Saisonsieg.

In der NFC East bahnt sich unterdessen ein spannender Kampf um den ersten Platz und das Heimrecht in den Play-offs an – nur die Eagles haben derzeit mehr Saisonsiege als die Cowboys. „Das haben wir gebraucht. Das war ein großer Sieg“, sagte Prescott. Der Spielmacher lieferte mit drei Touchdown-Pässen und 299 Yards nach Würfen gegen die Seahawks eine nahezu fehlerfreie Leistung und sammelte weitere Argumente für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison. Auf der Gegenseite warf Geno Smith ebenfalls drei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren Touchdown selbst, leistete sich aber auch einen Ballverlust bei der sechsten Niederlage der Saison.

Bills-Star Von Miller stellt sich Polizei

Wegen eines Angriffs auf seine schwangere Lebensgefährtin hat sich Star-Verteidiger Von Miller von den Buffalo Bills indes der Polizei gestellt. Dem zweimaligem Super-Bowl-Sieger droht eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung, die mit zwei bis zehn Jahren Gefängnis sowie 10.000 US-Dollar Geldstrafe bestraft werden kann.

Miller soll die Mutter seiner Kinder am Mittwoch nach Angaben der Polizei im Streit unter anderem am Nacken gepackt und zu Boden geworfen haben. Miller stellte eine Kaution und wurde wieder freigelassen, teilte die Polizei mit. Die NFL und die Bills äußerten sich zunächst nur dahingehend, dass die Vorwürfe bekannt seien und man weitere Informationen sammle. Der 34-Jährige gewann die Super Bowl mit den Denver Broncos (2016) und den Los Angeles Rams (2022).

(APA) / Bild: Imago