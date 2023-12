Cowboys folgen 49ers in die Play-offs

Die Dallas Cowboys stehen in der Football-Profiliga NFL als zweites Team nach den San Francisco 49ers vorzeitig in den Play-offs.

Durch den Sieg der Carolina Panthers über die Atlanta Falcons (9:7) am Samstag und die Niederlage der Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers (20:34) am Sonntag hat das Team um Quarterback Dak Prescott seinen Platz in der Meisterrunde schon sicher.

Dallas, das am Sonntagabend bei den Buffalo Bills antritt, führt die NFC East mit zehn Siegen und drei Niederlagen an. Die 49ers (10:3), Erster der NFC West, hatten sich am vergangenen Spieltag durch eine Niederlage der Packers für die Play-offs qualifiziert.

Titelverteidiger Kansas City Chiefs gewann bei den New England Patriots mit 27:17 und verbesserte seine Bilanz auf 9:5. Die Patriots hatten schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf den Sprung in die postseason, auch Carolina ist aus dem Rennen.

(SID)/Bild: Imago