CR7-Klub will Bayern-Star Coman
Wie Sky Sport bereits exklusiv im März berichte hatte, gab es für Kingsley Coman Anfragen aus Saudi-Arabien. Der Franzose zeigte sich – nach dem Sane-Abgang – offen für einen Verbleib. Nun liegt dem Flügel-Star des FC Bayern ein Angebot aus der Wüste vor.
Nach Sky Sport Informationen bietet Al-Nassr, der Klub rund um Superstar Cristiano Ronaldo, Coman ein Gehalt von 20 bis 25 Millionen Euro netto pro Jahr.
Der Vertrag beim Verein aus der Saudi Pro League würde bis 2028 laufen. Der Rechtsfuß, der noch bis 2027 an die Münchner gebunden ist, hat sich noch nicht entschieden. Während der Klub-WM in den USA hatte Coman noch öffentlich verlauten lassen: „Ich habe gesagt, ich will gerne bleiben.“
Ein Angebot von CR7-Klub Al-Nassr an die Bayern liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Der deutsche Rekordmeister träumt bei einem Coman-Wechsel nach Saudi-Arabien von einer Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro.
Der heute 29-jährige war zunächst von 2015 bis 2017 von Juventus an den FCB ausgeliehen, ehe der feste Wechsel für 21 Millionen Euro erfolgte. Mit den Bayern holte Coman unter anderem neunmal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. In der vergangenen Saison kam der Außenspieler in 41 Pflichtspielen auf sieben Tore und vier Vorlagen.
