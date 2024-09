CR7 knackt auf Social Media die Milliarden-Grenze

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat nach eigenen Angaben die Grenze von zusammengerechnet einer Milliarde Followern in den sozialen Netzwerken geknackt.

„Wir haben Geschichte geschrieben“, postete der 39-jährige Portugiese unter anderem bei Instagram, X, Facebook und Kuaishou. „Das ist mehr als eine Zahl – es ist ein Beweis für unsere gemeinsame Leidenschaft, unseren Antrieb und unsere Liebe für diesen Sport und darüber hinaus.“

Größte Followerzahl auf Instagram

Bei Youtube lief bereits ein Countdown – „Weg zu einer Milliarde“. Und dort wird auch noch weiter gezählt. Demnach waren es am frühen Freitagmorgen (MEZ) rund 1.000.167.200 Follower – Tendenz weiter steigend. Mit Abstand die größte Gefolgschaft hat der fünffache Weltfußballer bei Instagram mit 638 Millionen Followern.

„Von den Straßen Madeiras bis zu den größten Bühnen der Welt, habe ich immer für meine Familie und für euch gespielt, und jetzt stehen wir mit einer Milliarde zusammen“, schrieb Ronaldo weiter. „Ihr habt mich bei jedem Schritt auf dem Weg begleitet, durch alle Höhen und Tiefen. Diese Reise ist unsere Reise, und gemeinsam haben wir gezeigt, dass es keine Grenzen gibt, was wir erreichen können.“

Ronaldo erzielte jüngst sein 900. Tor. Er strebt 1.000 Treffer an. Er steht bei 212 Einsätzen für die portugiesische Nationalmannschaft, von 250 träumt er. Und in seinem Posting über eine Milliarde Follower versprach der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien seinen Fans weltweit: „Das Beste kommt noch, und wir werden gemeinsam kämpfen, gewinnen und Geschichte schreiben.“

(APA)

Bild: Imago