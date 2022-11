CR7-Teamkollege: Ronaldo vor WM in „spektakulärer Form“

Für seinen Teamkollegen Ruben Neves ist Superstar Cristiano Ronaldo wenige Tage vor Portugals Auftaktspiel gegen Ghana (Donnerstag) bei der Fußball-WM in Katar in ausgezeichneter Verfassung. „Was ich im Training gesehen habe, ist er in spektakulärer Form“, erklärte der Mittelfeldakteur am Sonntag. Weder Ronaldos überschaubare Spielzeit bei Manchester United noch sein Aufreger-Interview seien für den Europameister von 2016 ein Problem.

Am Sonntag trainierte Ronaldo, der im Test gegen Nigeria am Donnerstag wegen eines Magenproblems gefehlt hatte, wieder bestens gelaunt mit seinen Kollegen. „Wir machen uns überhaupt keine Sorgen über ihn, wir als Team wissen genau, woran wir arbeiten müssen, damit jeder Einzelne am Spieltag glänzen kann“, betonte Neves, Legionär in Diensten des englischen Premier-League-Clubs Wolverhampton Wanderers. „Wenn wir als Team gut sind, wird Cristiano phänomenal sein.“ (APA) Bild: Imago