CR7 und Manchester United gegen Atletico: Das sind die Aufstellungen

via Sky Sport Austria

Am heutigen Dienstag stehen in der UEFA Champions League zwei Achtelfinale-Rückspiele an: CR7 und Manchester United empfangen Atletico Madrid und Benfica gastiert bei Ajax (jetzt live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass).

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist im emotionalen Duell zwischen Manchester United und Atletico Madrid noch alles offen. Bei der Rückkehr von Cristiano Ronaldo nach Madrid dominierte zwar die Mannschaft von Diego Simeone über weite Strecken der Partie, United-Joker Elanga konnte das Match aber noch ausgleichen. Kann Manchester United im Theatre of Dreams ins Viertelfinale einziehen oder setzen sich die Madrilenen am Ende durch? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Hier sind die Aufstellungen der beiden Teams:

MANCHESTER UNITED

ATLETICO MADRID

¡Estos 1⃣1⃣ nos representarán a todos de inicio esta noche! pic.twitter.com/sMDONSOCVV — Atlético de Madrid (@Atleti) March 15, 2022

Auch im zweiten Match des Abends zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon ist nach dem 2:2 im Hinspiel Spannung zu erwarten.

AJAX

BENFICA

Vlachodimos – Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo – Everton, Weigl, Taarabt – Rafa Silva, Nunez, Goncalo Ramos

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Bild: Imago