Obszöne Geste! Wirbel um Ronaldo

Wirbel um Cristiano Ronaldo! Aus Frust nach der Niederlage im Finale des Riyadh Season Cups gegen Al-Hilal leistete sich der Superstar eine obszöne Geste – doch nicht nur das sorgte für Aufruhr.

Sportlich konnte Ronaldo mit seinem Klub Al-Nassr gegen Stadtrivale Al-Hilal nicht überzeugen. Nach Toren von Sergej Milinkovic-Savic und Salem Al-Dawsar behielt Al-Hilal auch ohne den verletzten Neymar mit 2:0 die Oberhand.

Nach Schlusspfiff stampfte Ronaldo gefrustet in Richtung Katakomben. Dabei warfen ihm Fans Schals von Al-Hilal zu. Der Portugiese packte daraufhin einen der Schals in seine Hose, rieb ihn demonstrativ in seinem Schritt und warf ihn dann zurück in die Menge.

‚Messi, Messi‘ tezahüratlarına sinirlenen Cristiano Ronaldo; „Ben Cristiano’yum, Messi değilim.“pic.twitter.com/ZcmlwP1EWn — Taraftar Sports (@TaraftarSports_) February 9, 2024

Fans provozieren Ronaldo

Bereits während der Partie hatte Ronaldo für Diskussionen gesorgt, als ihn die Zuschauer mit „Messi, Messi“-Rufen provozierten. Eingefangen von Kameras antwortete der 39-Jährige anschließend offenbar mit den Worten „Ich bin hier, Messi nicht“.

Hintergrund: Der Argentinier war im Duell mit Al-Nassr (0:6) erst in der 83. Minute auf Seiten Inter Miamis auf den Platz gekommen. Ronaldo hatte die Partie verletzungsbedingt sogar ganz verpasst.

