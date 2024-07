Crossover-Deal? Hamilton soll an MotoGP-Team interessiert sein

Es wäre ein Crossover-Deal der Extraklasse: Laut Medienberichten ist der Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton an einem Kauf des Gresini Racing Teams interessiert.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ist ein Star auf vier Rädern, aber auch von Motorrädern begeistert. Eine umfangreiche Sammlung an Feuerstühlen besitzt der Brite, zudem ist er ein ausgesprochener Fan der MotoGP und durfte sogar bereits Valentino Rossis Rennmaschine fahren. Die Verbindung könnte nun enger werden: Medienberichte bringen Hamilton mit dem Kauf des Gresini Racing Teams in Verbindung.

VR46 gegen LH44?

Motorrad-Legende Rossi besitzt mit VR46 Racing bereits ein eigenes Team in der Königsklasse. Laut The Race habe Hamilton bei Gresini-Besitzer Nadia Padovani nun ebenfalls Interesse am Kauf eines MotoGP-Teams geäußert. Der Rennstall, der aktuell noch über Rekordchampion Marc Marquez verfügt, bekommt in der nächsten Saison mit dem aktuellen Ducati-Werksmotorrad die beste Maschine der Rennserie. Im Moment ist das Team Dritter in der Konstrukteurswertung.

Die laufende Übernahme der Rennserie durch Formel-1-Eigner Liberty Media würde zumindest einen geeigneten Zeitpunkt für einen Hamilton-Deal bieten – zumal einige Sponsoren des 39-Jährigen großes Interesse an der MotoGP haben könnten.

Hamilton hat Erfahrung als Teambesitzer

Eine Akquise wäre nicht das erste Mal, dass der britische Rennfahrer sich in anderen Sportserien engagiert: Er war der Besitzer des X44-Teams, das in der vollelektrischen Offroad-Rennserie Extreme-E teilnahm und zudem vor zwei Jahren die berühmte Rallye Dakar gewinnen konnte. Als Teil eines Investorenkonsortiums ist Hamilton zudem an den Denver Broncos in der NFL beteiligt.

(sport.sky.de)/Bild: Imago