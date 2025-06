Crystal Palace macht Weg zum Europa-League-Start frei

Crystal Palace hat den Weg zur Teilnahme an der Europa League freigemacht. Wie der englische Premier-League-Club von Trainer Oliver Glasner am Montag bekannt gab, hat der US-Unternehmer Robert Wood Johnson einen rechtsverbindlichen Vertrag zum Kauf der bisher von der „Eagle Footballs Holding“ gehaltenen Anteile unterzeichnet.

Bei Palace löst Johnson John Textor ab, der mit 43 Prozent Mehrheitseigentümer war. Textor ist mit seiner Gruppe auch Eigentümer von Olympique Lyon.

Die Franzosen starten in der kommenden Saison ebenfalls in der Europa League. Die UEFA erlaubt jedoch in ihren Regularien nicht, dass mehrere Clubs am Bewerb teilnehmen, die unter einem beherrschenden Einfluss eines Investors stehen. Crystal Palace drohte damit der Ausschluss.

Die Übernahme durch Johnson, der auch Co-Eigentümer der New York Jets ist, muss von der Premier League und der Women’s Super League noch abgesegnet werden. Crystal Palace ortet dabei keine Probleme. Die Kaufsumme für die Anteile soll gemäß englischen Medienberichten 190 Millionen Pfund (222,56 Mio. Euro) betragen. Der Club aus London gewann in der abgelaufenen Saison im Finale gegen Manchester City sensationell den FA-Cup und qualifizierte sich damit für den Europacup.

(APA) / Artikelbild: Imago