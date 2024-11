Crystal-Palace-Trainer Glasner muss gegen die Wolves auf Schlüsselspieler verzichten

Trainer Oliver Glasner fallen für das nächste Premier-League-Spiel von Crystal Palace bei den Wolverhampton Wanderers am Samstag zahlreiche Spieler wegen Verletzungen aus. Wie der Oberösterreicher am Freitag erklärte, stehen Eberechi Eze, Adam Wharton, Jefferson Lerma und Joel Ward am Wochenende nicht zur Verfügung. Mit Chadi Riad und Chris Richards fehlen zwei Verteidiger schon länger. „Aber es ist, wie es ist, und wir sind immer noch eine starke Mannschaft“, sagte Glasner.

„Ich denke, viele Trainer sprechen über die gleichen Probleme. Vor allem dann, wenn wir uns unsere verletzten Spieler anschauen, die alle ein langes Turnier im Sommer gespielt haben, keinen Urlaub hatten, keine Vorbereitung und dann viele, viele Spiele. Irgendwann kommt der Moment, an dem man die Rechnung begleichen muss, und wir mussten sie in den letzten ein, zwei, drei Wochen begleichen“, führte der Österreicher aus, meinte aber: „Wir beklagen uns nicht über Verletzungen, wir beklagen uns nicht darüber, dass wir unter der Woche spielen.“

Glasner nach erfolgreicher Woche: „Wollen diese Siegesserie fortsetzen“

Crystal Palace hat am vergangenen Wochenende in der Liga mit einem 1:0 gegen Tottenham den ersten Saisonsieg gefeiert, am Mittwoch folgte ein 2:1-Sieg im Ligacup gegen Aston Villa. „Die Spieler haben das bei Villa wirklich gut gemacht, und wir wollen diese Siegesserie fortsetzen“, sagte Glasner. „Wir haben Vertrauen in jeden einzelnen Spieler, und deshalb fahren wir nach Wolverhampton, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Noch größere Sorgen in Bezug auf seinen Matchkader hat derzeit Manchester-City-Coach Pep Guardiola. Nach dem 1:2 im Ligacup gegen Tottenham sagte der Spanier, er habe nur noch 13 fitte Feldspieler. Der Tabellenführer muss auf die Schlüsselspieler Kevin De Bruyne, Rodri und Kyle Walker verzichten, während Oscar Bobb, Jeremy Doku und Jack Grealish zuletzt ebenfalls fehlten. „Wir haben 13 Spieler, also sind wir in echten Schwierigkeiten“, meinte Guardiola vor der Partie bei Bournemouth am Samstag.

