Sorge um Roy Hodgson: Der Teammanager des Premier-League-Klubs Crystal Palace, der am Donnerstag das Training abbrechen musste und nicht die Spieltags-Pressekonferenz halten konnte, befindet sich für Untersuchungen im Krankenhaus. Der 76-Jährige sei „stabil“, teilte Palace am frühen Abend mit: „Er absolviert weitere Tests.“

Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der Londoner Klub belegt in der Premier League aktuell den 15. Platz und schwebt in Abstiegsgefahr. Unter der Woche hatte Hodgson sein 200. Spiel als Crystal-Teammanager absolviert, dieses aber 1:3 (1:0) gegen den FC Chelsea verloren.

Hodgson vor Abschied – Glasner ante portas

Die Zeit von Hodgson bei Palace dürfte sich unabhängig von seinem gesundheitlichen Zustand dem Ende nähern. Wie Sky bereits berichtete, steht der österreichische Trainer Oliver Glasner kurz vor der Unterschrift beim Tabellen-15. der Premier League. Laut Sky-Informationen wird auch Emanuel Pogatetz, der erst Anfang Jänner Trainer der Young Violets in der Regionalliga Ost wurde, ins Trainerteam von Glasner bei Palace wechseln.

Hodgson startete im März 2023 seine zweite Amtszeit bei den „Eagles“. Zuvor trainierte er die Mannschaft bereits zwischen 2017 und 2021. In der Premier League stand der 76-Jährige in 418 Spielen unter anderem auch beim FC Liverpool und dem FC Watford an der Seitenlinie. Am Montag saß Hodgson bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Chelsea noch auf der Trainerbank.

(SID) / Bild: Imago