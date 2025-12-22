Crystal Palace zu Gast beim FC Arsenal im Carabao Cup-Viertelfinale morgen live bei Sky Sport

Morgen bietet sich für Oliver Glasner und Crystal Palace die Chance, einen weiteren Top-Klub aus dem Carabao Cup zu werfen. Im Viertelfinale treffen die Eagles auf den aktuellen Tabellenführer der Premier League, den FC Arsenal. Während das Team von Oliver Glasner im Oktober in der Liga noch knapp mit 0:1 unterlag, besteht nun im Liga-Pokal die Möglichkeit zur Revanche. Fans können das Spiel am morgigen Dienstag ab 20:50 Uhr live verfolgen. Der Gewinner dieser Begegnung trifft im Halbfinale auf den FC Chelsea.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Das Viertelfinale des Carabao Cup live bei Sky Sport:

Dienstag, 23.12.:

20:50 Uhr: FC Arsenal – Crystal Palace live auf Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago

