Cup-Duell zwischen Oberwart und Rapid ausverkauft

Das Duell der zweiten ÖFB-Cup-Runde zwischen der SV Oberwart und dem SK Rapid ist ausverkauft. Das vermeldet der Regionalligist am Dienstagvormittag.

6.000 Tickets wurden für das Spiel am Mittwoch, den 17. September (19:00 Uhr) abgesetzt, davon etwa 900 für den Gästeblock. Das Duell findet ebenso wie jene von Sturm Graz beim SC Rothis und des Wolfsberger AC bei der SVG Reichenau-Innsbruck an einem Ersatztermin statt. Die Spiele konnten aufgrund der Teilnahme des Bundesliga-Trios in der Qualifikation für den Europacup nicht in der originalen Spielwoche zwischen 26. und 28. August stattfinden.

Bild: GEPA