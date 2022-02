Cup-Final-Four: Oberwart Gunners ziehen ins Finale ein

Die Oberwart Gunners sind der erste Finalist im Basketball-Cup der Männer.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend in Eisenstadt gegen die BBC Nord Dragonz, Gastgeber des Final-Four-Turniers, mit 101:90 (44:44) durch. Der Zweitligist hatte vor der Pause auf Augenhöhe mit dem Favoriten agiert. Ein Klasseunterschied in dem Burgenland-Duell zeigte sich erst im dritten Viertel. Der Abschnitt ging mit 32:15 vorentscheidend an die Gunners.

Um den zweiten Finalplatz rittern ab 19.30 Uhr der BC Vienna und die Swans Gmunden. Das Endspiel steigt am Sonntag (ab 19:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1). Bereits ab 16.30 Uhr ermitteln Titelverteidiger Duchess Klosterneuburg und die Basket Flames aus Wien den Cupsieger der Frauen.

Bild: GEPA