Das Finale im Fußball-Cup der Frauen lautet SKN St. Pölten gegen SPG SCR Altach/FFC Vorderland.

Die Vorarlbergerinnen setzten sich am Sonntag im Wienerwaldstadion mit 2:0 (0:0) gegen USV Neulengbach durch. Beide Treffer erzielte Maria Olsen (64., 70.). Titelverteidiger St. Pölten hatte am Samstag die Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 3:1 besiegt. Das Finale geht in vier Wochen in Szene, genaues Datum und Ort stehen noch nicht fest.

(APA)/Bild: GEPA