Cup-Geschichte: Als der LASK das Finale 1967 per Münzwurf verlor

Im ÖFB-Cup-Finale von 1967 zwischen dem LASK und Austria Wien kam es zu einem Novum in der österreichischen Fußball-Geschichte. Damals existierten weder die Auswärtstorregel noch ein Elfmeterschießen, also kam es zu einer einzigartigen Entscheidung: Das Endspiel musste per Münzwurf entschieden werden.