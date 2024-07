Cup-Kantersiege für Hartberg, WAC und Klagenfurt

Die Bundesligisten TSV Hartberg, Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt haben in der ersten Runde des ÖFB-Cups Kantersiege gefeiert.

Hartberg setzte sich mit 11:1 in Bischofshofen durch, der WAC siegte mit 7:0 in Draßburg und Klagenfurt mit 5:0 in Gloggnitz.

Mehr Infos in Kürze!

Alle Ergebnisse im Überblick:

FC Dornbirn – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:4). Tore: Konate (29., 32.), Daghim (35.), Kjaergaard (38.), Gourna-Douath (63.), Diambou (83.)

Union Gurten – LASK 0:3 (0:2). Tore: Berisha (32.), Bello (43.), Usor (84.)

ASV Draßburg – WAC 0:7 (0:4). Tore: Etzelstorfer (5./Eigentor), Sabitzer (24.), Ballo (31.), Gattermayer (43.), Kojzek (69., 87.), Agyeman (85.)

SV Gloggnitz – Austria Klagenfurt 0:5 (0:4). Tore: Toschewski (19.), Binder (24.), Cvetko (30.), Bobzien (41., 71.)

SK Bischofshofen – TSV Hartberg 1:11 (0:3). Tore: Kircher (63.) bzw. Mijic (12., 29., 58.), Omoregie (15.), Diarra (52.), Havel (66., 69.), Avdijaj (73.), Providence (78., 79.), Kainz (90./Elfmeter)

ATUS Velden – GAK 2:2 n.V., 3:4 i.E. (2:2,1:0). Tore: Modritz (6.), Winter (55.) bzw. Rosenberger (66.), Frieser (74.)

Treibach – Kapfenberger SV 1:6 (0:4). Tore: Lamzari (80./Elfmeter) bzw. Hofleitner (2., 17./Elfmeter), Romling (25.), Eloshvili (41.), Turi (85.), Helleparth (95.)

ASKÖ Köttmannsdorf – SV Horn 0:2 (0:1). Tore: Barlov (41.), Abdijanovic (66.)

SV Wals Grünau – Austria Lustenau 1:2 (0:1). Tore: Pajic (93./Elfmeter) bzw. Ballal (43.), Cisse (88.)

FCM Traiskirchen – SKU Amstetten 1:4 (0:1). Tore: Schimandl (64.) bzw. Wanner (9.), Koppensteiner (81.), Mayer (89., 92.),

SC Wiener Viktoria – DSV Leoben 2:1 n.V. (1:1,0:0). Tore: Rotter (73./Elfmeter, 118./Elfmeter) bzw. Hirschhofer (57.)

Wallern/St. Marienkirchen – FC Kitzbühel 4:0 (2:0). Tore: Affenzeller (41., 79.), Huspek (42.), Steinmayr (73.)

Artikelbild: GEPA