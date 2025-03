Cup-Sensation bleibt aus: Muslic unterliegt mit Plymouth bei City

Manchester City hat ein blamables Aus im FA Cup nur mit Mühe abgewendet.

Der englische Meister drehte im Achtelfinale gegen den Favoritenschreck Plymouth Argyle, trainiert vom Österreicher Miron Muslic, einen Rückstand und gewann mit 3:1 (1:1). Der Tabellenvorletzte der zweiten Liga hatte in der vierten Runde sensationell den FC Liverpool ausgeschaltet.

Das 19 Jahre alte Toptalent Nico O’Reilly (45.+1, 76.) und Kevin De Bruyne (90.) führten die Mannschaft von Pep Guardiola ins Viertelfinale, nachdem Ex-LASK-Profi Maksym Talowierow (38.) den Außenseiter in Führung gebracht hatte. Für Manchester ist der FA Cup angesichts von 20 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Liverpool in der Premier League und dem Champions-League-Aus in den Playoffs die letzte Titelchance in einer verkorksten Saison.

(SID) / Bild: Imago