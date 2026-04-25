Cup-Titel an UHK Krems und Hypo Niederösterreich

Der UHK Krems und Hypo Niederösterreich haben sich am Samstag die Cup-Titel im heimischen Handball gesichert.

In der Sport Arena Wien setzte sich Krems in einer stets engen Partie gegen den HC Hard mit 24:21 (14:12) durch und jubelte zum insgesamt dritten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2019. Bei den Frauen gewann Hypo gegen WAT Atzgersdorf ungefährdet mit 31:22 (16:9) und triumphierte zum sechsten Mal en suite bzw. zum 35. Mal insgesamt.

(APA) / Foto: GEPA