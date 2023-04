Cupfinale: Hierländer erwartet „schweres Spiel vor unglaublicher Kulisse“

via

Der Traum vom Double treibt den SK Sturm Graz in der Schlussphase der Saison an: Trotz des jüngsten Liga-Rückschlags gegen den LASK gibt Sturm-Kapitän Stefan Hierländer nicht die Hoffnung auf einen Titel zum Saisonende auf. In der neuen Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit dem Siegestorschützen des Cupfinales 2018 unter anderem über seine Hoffnungen auf einen erneuten Pokalsieg.

„Wir haben etwas geschafft, das die letzten Jahre nicht geglückt ist. Wir haben Salzburg entthront. Gegen Rapid wird das ein schweres Spiel vor einer unglaublichen Kulisse. Seit Beginn der Saison haben wir das Ziel, diesen Titel zu holen“, blickt Hierländer auf ein brisantes Duell im ausverkauften Klagenfurter Stadion voraus.

Ähnlich wie vor drei Jahren soll in Kärnten der große Coup gelingen: „Gerade vor dem Halbfinale kamen die Bilder wieder hoch. Das Finale hatte für mich als Kärntner, als Ex Red-Bull-Spieler, eine ganz besondere Bedeutung. Dann machst du gerade dort ein Tor. Kitschiger geht’s auch nicht.“ Und wenn sich der 305-fache Bundesliga-Profi zwischen dem Meistertitel und dem Cupsieg entscheiden müsste? „Am liebsten beides. Aber Fußball ist leider kein Wunschkonzert.“

