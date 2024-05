Cupsieger Sturm will Erfolgslauf im Steirer-Derby fortsetzen

Nach dem Cupsieg ist vor dem Meisterschaftsfinale: Sturm Graz geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die letzten drei Runden der Fußball-Bundesliga, am Sonntag (ab 13:45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame die Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass) ist der TSV Hartberg zu Gast in Graz. Gefeiert haben die „Blackys“ am Mittwoch nur auf Sparflamme, denn das zweite Double der Vereinsgeschichte ist nun das erklärte Ziel der Elf von Erfolgstrainer Christian Ilzer.

„Wenn du in Österreich sagst, du willst das Double holen, dann ist das wie wenn Salzburg sagt, sie wollen die Champions League gewinnen“, erklärte Ilzer, wie hoch die heimischen Titeltrauben normalerweise hängen. Die Steirer sind in den vergangenen Jahren aber enorm gewachsen. „Wir haben das in den Köpfen manifestiert, dass sie daran glauben“, so der Erfolgstrainer über die mentale Arbeit mit seinen Spielern.

Entscheidender Mai für Sturm Graz

Der Monat April ist den Grazern so richtig aufgegangen, der Mai startete als Frühlingstraum: Fünf Pflichtspielsiege sowie ein Remis (das 2:2 in Salzburg) wurden schließlich am Tag der Arbeit mit der erfolgreichen Cup-Titelverteidigung gegen Rapid gekrönt. Um das noch einmal zu übertreffen, werden nun sieben Punkte aus den verbliebenen drei Ligaspielen benötigt. Die Gegner heißen Hartberg, LASK und Klagenfurt.

Den Auftakt im Saison-Finish macht das steirische Derby vor ausverkauftem Haus, der TSV soll jedenfalls nicht zum Stolperstein werden. In den bisherigen drei Saisonpartien gab es zwei Siege und ein Remis, vor drei Wochen gelang in Hartberg ein 3:1. Müdigkeit und Verschleiß durch die letzten englischen Wochen sollen durch bestmögliche Regeneration und Motivation aufgefangen werden, auf großes Rotieren wird Ilzer eher verzichten.

Hartberg reist mit einem 3:2-Heimerfolg gegen Klagenfurt im Rücken in die Landeshauptstadt und will dort als Außenseiter überraschen. „Wir spielen am Sonntag gegen eine Mannschaft, die gerade Geschichte schreibt, aber das tun wir auch. Und wir wollen unsere Geschichte weiterschreiben“, erklärte TSV-Coach Markus Schopp.

Hartberg will Tabellenposition behaupten

Der sportliche Weg hat Hartberg vorläufig auf Rang vier in der Meistergruppe geführt, zwei Zähler vor Rapid und Klagenfurt. Diese Position soll in den restlichen Spielen – nach Sturm warten noch Salzburg und Rapid – behauptet werden. „Am Ende des Tages sind es drei Spiele mit neun möglichen Punkten. Wir trachten nach allen neun. Das klingt vielleicht vermessen. Aber wenn wir nicht den Drang hätten, diesen Platz mit allem, was wir haben, zu verteidigen, dann wären wir drei Runden vor dem Ende falsch“, sagte Schopp.

Dass sein Team im Meisterduell das Zünglein an der Waage spielen kann, ist dem 50-Jährigen egal. „Das Duell ist für Außenstehende sicher spannend. Für uns geht es aber darum, das Punktemaximum zu holen, egal ob gegen Sturm oder gegen Salzburg. Unser Ziel muss es sein, alle diese Spiele zu gewinnen, weil dann weiß ich, wir haben es wirklich in der Hand, den vierten Platz zu halten“, so Schopp.

(APA) / Bild: GEPA