Curry führt Golden State zu sechstem NBA-Sieg in Folge

Stephen Curry hat die Golden State Warriors am Montag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Serie geführt. Der Superstar erzielte beim 122:108-Erfolg bei den Houston Rockets 21 seiner 40 Punkte im Schlussviertel. Nächster Gegner sind in der Nacht auf Mittwoch (2.30 Uhr MEZ) die San Antonio Spurs des Österreichers Jakob Pöltl.

Während die Warriors hinter den Phoenix Suns weiter Nummer zwei der Liga sind, verloren die ersatzgeschwächten Miami Heat ihre Spitzenposition in der Eastern Conference. Eine 92:122-Pleite bei den Boston Celtics war die zweite Niederlage in Folge. Die Philadelphia 76ers fuhren auch ohne ihren geschonten Topstar Joel Embiid ihren fünften Sieg in Serie ein. Die Sixers setzten sich zu Hause gegen die Memphis Grizzlies mit 122:119 nach Verlängerung durch.

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 93:90, Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 122:116, Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 122:119 n.V., Atlanta Hawks – Toronto Raptors 100:106, Boston Celtics – Miami Heat 122:92, New York Knicks – Sacramento Kings 116:96, Houston Rockets – Golden State Warriors 108:122, Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 98:81

(APA) / Bild: Imago