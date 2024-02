In der 217. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprechen Moderator Otto Rosenauer, Rapid-Vereinsredakteur Eric Niederseer & Sky-Experte Alfred Tatar mit SK Rapid-Profi Matthias Seidl.

Themen sind u.a. der 3:0-Heimerfolg im 342. Wiener Derby: Was ist für die Hütteldorfer in dieser Saison noch möglich? Was zeichnet Trainer Robert Klauß aus? Wie groß sind die Hoffnungen von Matthias Seidl auf eine Teilnahme bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer & wie lange möchte er noch beim SK Rapid bleiben?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #217 mit Matthias Seidl