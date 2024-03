In der 219. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprechen Moderator Johannes Brandl, Kommentator Martin Konrad & Sky-Experte Alfred Tatar mit TSV Hartberg-Trainer Markus Schopp.

Die Runde plaudert u.a. über den Einzug der Oststeirer in die Meistergruppe, den Umbruch in der Mannschaft, seine Zukunft in Hartberg und die Stadion-Thematik.

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #219 mit Markus Schopp