In der 222. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprechen Moderator Otto Rosenauer, Sturm Graz-Vereinsredakteur Jörg Künne & Sky-Experte Alfred Tatar mit SK Sturm Graz-Profi Alexander Prass.

Die Runde plaudert mit dem 22-jährigen Linksfuß u.a. über die bisherige Saison der Steirer, die persönliche Leistungssteigerung im Laufe der aktuellen Spielzeit, den Traum „Premier League“ und eine mögliche Einberufung in den EM-Kader.

In welchen Bereichen konnte sich der Sturm-Profi verbessern? Warum schafft es der SK Sturm in dieser Saison das Titelrennen bis zum Ende spannend zu halten? Wie groß sind seine Hoffnungen auf einen Kaderplatz bei der anstehenden EURO 2024 in Deutschland? Und wie lange bleibt Alexander Prass noch beim SK Sturm Graz?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #222 mit Alexander Prass